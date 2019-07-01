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Зеленский повторно попросит Раду уволить Климкина


Богдан заявил, что некоторые министры не защищают интересы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский повторно попросит Верховную раду уволить министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Как сообщается, Зеленский повторно направит в парламент представление об увольнении министра иностранных дел и других кадровых вопросах.

Кроме того, руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что некоторые министры ведут политическую деятельность, а не защищают интересы Украины.

"Сейчас некоторые министры, Верховная рада ведут политическую деятельность, а не защищают интересы Украины и наших граждан. Поэтому мы сегодня будем обращаться в парламент по изменению кадров и назначения тех, которым доверяет президент, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел за те действия, которые прямо противоречат действующему законодательству", - заявил Андрей Богдан.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо о привлечении к дисциплинарной ответственности главы МИД Украины Павла Климкина. Такое решение президент принял в связи с тем, что МИД не проинформировало его о ноте Министерства иностранных дел РФ от 25 июня, которая касалась освобождения пленных украинских моряков, и ноту-ответ с украинской стороны.

Напомним, 27 июля президент Украины Владимир Зеленский публично обвинил министра иностранных дел Павла Климкина в том, что тот не согласовал с ним ноту к России об украинских пленных моряках.

Кроме того, глава МИД Украины Павел Климкин 1 июля заявил, что уходит в отпуск. Климкин сообщил, что своим предложением об украинских моряках Россия пыталась создать ловушку для Украины и фундаментально ослабить позицию по оккупированном Крыму. Однако, по его мнению, любые внутренние дискуссии должны усиливать Украину и ослаблять РФ.

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