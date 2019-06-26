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Климкин предлагает отозвать приглашение ПАСЕ на выборы

Новости » Политика    26.06.2019 - 11:48
Климкин предлагает отозвать приглашение ПАСЕ на выборы
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин предлагает отозвать приглашение из-за возвращения России в ПАСЕ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил отозвать приглашение Парламентской ассамблеи Совета Европы на внеочередные выборы в Верховную раду Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Климкина в Facebook.

По словам Климкина, если ПАСЕ все же подтвердит полномочия делегации России, то Рада могла бы отозвать приглашение ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами в Украине.

"ПАСЕ с российскими депутатами и ПАСЕ без них - это, как говорят в Одессе, две большие разницы ... Кто очень хочет, пусть принимает участие в составе двусторонних миссий наблюдения", - подчеркнул министр иностранных дел.

Климкин предлагает отозвать приглашение ПАСЕ на выборы

Напомним, что Комитет по мониторингу ПАСЕ поддержал возвращение прав российской делегации, при этом выдвинул ряд условий. Комитет призвал РФ освободить 24 украинских моряков, которые были арестованы в ноябре прошлого года в Керченском проливе, а также выплатить взносы в Совет Европы.

РБК-Украина писало, что ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. За такое решение проголосовали 118 членов асамблеи, против были 62, еще 10 воздержались. В полном составе резолюцию поддержали делегации из Франции, Турции, Азербайджана, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии.

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