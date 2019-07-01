ru
ua

Зеленський повторно попросить Раду звільнити Клімкіна


Богдан заявив, що деякі міністри не захищають інтереси України

Президент України Володимир Зеленський повторно попросить Верховну раду звільнити міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Як повідомляється, Зеленський повторно направить у парламент подання про звільнення міністра закордонних справ та інші кадрові питання.

Крім того, керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що деякі міністри ведуть політичну діяльність, а не захищають інтереси України.

"Зараз деякі міністри, Верховна рада ведуть політичну діяльність, а не захищають інтереси України та наших громадян. Тому ми сьогодні будемо звертатися до парламенту щодо зміни кадрів і призначення тих, яким довіряє президент, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ за ті дії, які прямо суперечать чинному законодавству", - заявив Андрій Богдан.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський направив прем'єр-міністру Володимиру Гройсману лист про притягнення до дисциплінарної відповідальності голови МЗС України Павла Клімкіна. Таке рішення президент ухвалив у зв'язку з тим, що МЗС не проінформував його про ноті Міністерства закордонних справ РФ від 25 червня, яка стосувалася звільнення полонених українських моряків, і ноту-відповідь з української сторони.

Нагадаємо, 27 липня президент України Володимир Зеленський публічно звинуватив міністра закордонних справ Павла Клімкіна в тому, що той не погодив з ним ноту до Росії про українських полонених моряків.

Крім того, глава МЗС України Павло Клімкін 1 липня заявив, що йде у відпустку. Клімкін повідомив, що своєю пропозицією про українських моряків Росія намагалася створити пастку для України і фундаментально послабити позицію по окупованому Криму. Однак, на його думку, будь-які внутрішні дискусії повинні посилювати Україну і послаблювати РФ.

Спека вище +30 утримується в Україні Зеленський подав невідкладний закон про зниження вартості електроенергії
Читати всі новини