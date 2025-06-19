Зеленський поставив три завдання щодо санкцій проти РФ: що під прицілом

За словами президента, він провів нараду щодо санкційної політики та спільних із партнерами санкційних заходів проти Росії. Були узгоджені конкретні рішення.

Синхронізація санкцій

Як зазначив глава держави, на нараді було ухвалено рішення на сто відсотків синхронізувати санкції України та партнерів.

"Санкційні пакети Євросоюзу та інших глобальних суб'єктів мають бути повністю підтверджені національними санкційними рішеннями України", - додав Зеленський.

Нові санкції проти "тіньового флоту"

Голова держави підкреслив, що він поставив завдання розширити санкції на капітанів "тіньового флоту" і російські термінали, які відвантажують нафту. Такі рішення також мають бути синхронізовані з партнерами.

"Фіксуємо факти, що одні й ті самі нафтові танкери використовуються і Росією, і Іраном для фінансування війни. Окремо працюємо над запровадженням санкцій проти газовозів, які росіяни розраховують використовувати для своїх проєктів", - звернув увагу Зеленський.

Нові напрямки санкцій

Президент додав, що під час наради було розглянуто нові напрямки санкцій, щоб не дати Росії затягувати війну. Зокрема, йдеться про фінансові інструменти, криптовалюти, схеми оплати та постачання компонентів і обладнання до РФ для виробництва зброї.

"Доручив розширити можливості для парламентської дипломатії, роботи з громадськими лідерами та корпоративним сектором для підтримки нових санкційних рішень", - уточнив він.

Також Міністерству закордонних справ, розвідкам і НБУ було доручено забезпечити більш відчутні результати санкційного тиску на Росію та її спільників.