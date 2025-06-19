Зеленский поставил три задачи по санкциям против РФ: что под прицелом

По словам президента, он провел совещание по санкционной политике и общим с партнерами санкционным мерам против России. Были согласованы конкретные решения.

Синхронизация санкций

Как отметил глава государства, на совещании было принято решение на сто процентов синхронизировать санкции Украины и партнеров.

"Санкционные пакеты Евросоюза и других глобальных субъектов должны быть полностью подтверждены национальными санкционными решениями Украины", - добавил Зеленский.

Новые санкции против "теневого флота"

Глава государства подчеркнул, что он поставил задачу расширить санкции на капитанов "теневого флота" и российские терминалы, которые отгружают нефть. Такие решения также должны быть синхронизированы с партнерами.

"Фиксируем факты, что одни и те же нефтяные танкеры используются и Россией, и Ираном для финансирования войны. Отдельно работаем над введением санкций против газовозов, которые россияне рассчитывают использовать для своих проектов", - обратил внимание Зеленский.

Новые направления санкций

Президент добавил, что в ходе совещания были рассмотрены новые направления санкций, чтобы не дать России затягивать войну. В частности, речь о финансовых инструментах, криптовалютах, схемах оплаты и поставок компонентов и оборудования в РФ для производства оружия.

"Поручил расширить возможности для парламентской дипломатии, работы с общественными лидерами и корпоративным сектором для поддержки новых санкционных решений", - уточнил он.

Также Министерству иностранных дел, разведкам и НБУ было поручено обеспечить более ощутимые результаты санкционного давления на Россию и ее сообщников.