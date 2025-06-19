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Зеленский поставил три задачи по санкциям против РФ: что под прицелом

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина усилит санкции против России на фоне полномасштабной войны. В частности, планируются ограничения против капитанов "теневого флота" РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

По словам президента, он провел совещание по санкционной политике и общим с партнерами санкционным мерам против России. Были согласованы конкретные решения. 

Синхронизация санкций

Как отметил глава государства, на совещании было принято решение на сто процентов синхронизировать санкции Украины и партнеров. 

"Санкционные пакеты Евросоюза и других глобальных субъектов должны быть полностью подтверждены национальными санкционными решениями Украины", - добавил Зеленский. 

Новые санкции против "теневого флота"

Глава государства подчеркнул, что он поставил задачу расширить санкции на капитанов "теневого флота" и российские терминалы, которые отгружают нефть. Такие решения также должны быть синхронизированы с партнерами. 

"Фиксируем факты, что одни и те же нефтяные танкеры используются и Россией, и Ираном для финансирования войны. Отдельно работаем над введением санкций против газовозов, которые россияне рассчитывают использовать для своих проектов", - обратил внимание Зеленский. 

Новые направления санкций

Президент добавил, что в ходе совещания были рассмотрены новые направления санкций, чтобы не дать России затягивать войну. В частности, речь о финансовых инструментах, криптовалютах, схемах оплаты и поставок компонентов и оборудования в РФ для производства оружия. 

"Поручил расширить возможности для парламентской дипломатии, работы с общественными лидерами и корпоративным сектором для поддержки новых санкционных решений", - уточнил он. 

Также Министерству иностранных дел, разведкам и НБУ было поручено обеспечить более ощутимые результаты санкционного давления на Россию и ее сообщников. 

Санкции Украины против РФ

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский утвердил новые санкции против России.

В частности, под ограничениями оказался лагерь "Артек" во временно оккупированном Крыму. Ранее стало известно, что "Артек" превратился в место отдыха для российских солдат.

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