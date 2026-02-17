Зеленський: у порятунку українських дітей від РФ є важливий результат

Повернення дітей із РФ

Нагадаємо, 12 лютого перша леді США Меланія Трамп повідомила про успішне завершення чергового етапу повернення українських дітей, депортованих до РФ з початку повномасштабної війни.

Це вже третя успішна місія з возз'єднання родин, яку провели за безпосередньої участі та стратегічної взаємодії з Києвом і Москвою.

Меланія Трамп зазначила, що комунікація між сторонами залишається стабільною, і закликала обидві країни активізувати зусилля щодо безпечного повернення кожної дитини додому.

Наразі тривають переговори про наступні групи дітей, а Білий дім анонсував подальший прогрес у цій гуманітарній місії.