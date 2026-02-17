Зеленский: в спасении украинских детей от РФ есть важный результат

Украина добилась важного результата в возвращении детей из-под контроля России. Домой удалось вернуть уже 2 тысячи несовершеннолетних украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.
"Сегодня у нас важный результат - 2 тысячи украинских детей, которых удалось вернуть домой из-под контроля России в рамках инициативы Bring Kids Back UA", - написал глава украинского государства.
По его словам, возвращение каждого ребенка стало возможным благодаря ежедневной работе, которой, в частности, занимались общественные организации и международные партнеры.
Зеленский поблагодарил каждого, кто присоединился к борьбе за будущее украинских детей.
"Впереди у нас еще долгий и трудный путь. Тысячи украинских детей по-прежнему остаются заложниками России, ежедневно становясь жертвами ее преступлений. Но мы не остановимся, пока не вернем домой каждого украинского ребенка", - сказал он.
Напомним, 12 февраля первая леди США Мелания Трамп сообщила об успешном завершении очередного этапа возвращения украинских детей, депортированных в РФ с начала полномасштабной войны.
Это уже третья успешная миссия по воссоединению семей, которую провели при непосредственном участии и стратегическом взаимодействии с Киевом и Москвой.
Мелания Трамп отметила, что коммуникация между сторонами остается стабильной, и призвала обе страны активизировать усилия по безопасному возвращению каждого ребенка домой.
В настоящее время ведутся переговоры о следующих группах детей, а Белый дом анонсировал дальнейший прогресс в этой гуманитарной миссии.