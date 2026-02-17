Зеленский: в спасении украинских детей от РФ есть важный результат

"Сегодня у нас важный результат - 2 тысячи украинских детей, которых удалось вернуть домой из-под контроля России в рамках инициативы Bring Kids Back UA", - написал глава украинского государства.

По его словам, возвращение каждого ребенка стало возможным благодаря ежедневной работе, которой, в частности, занимались общественные организации и международные партнеры.

Зеленский поблагодарил каждого, кто присоединился к борьбе за будущее украинских детей.

"Впереди у нас еще долгий и трудный путь. Тысячи украинских детей по-прежнему остаются заложниками России, ежедневно становясь жертвами ее преступлений. Но мы не остановимся, пока не вернем домой каждого украинского ребенка", - сказал он.