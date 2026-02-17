RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Зеленский: в спасении украинских детей от РФ есть важный результат

Иллюстративное фото: в Украину вернули 2 тысячи детей (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина добилась важного результата в возвращении детей из-под контроля России. Домой удалось вернуть уже 2 тысячи несовершеннолетних украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

Читайте также: Есть ответ Путина: Мелания Трамп ожидает успех в возвращении украинских детей

"Сегодня у нас важный результат - 2 тысячи украинских детей, которых удалось вернуть домой из-под контроля России в рамках инициативы Bring Kids Back UA", - написал глава украинского государства. 

По его словам, возвращение каждого ребенка стало возможным благодаря ежедневной работе, которой, в частности, занимались общественные организации и международные партнеры. 

Зеленский поблагодарил каждого, кто присоединился к борьбе за будущее украинских детей. 

"Впереди у нас еще долгий и трудный путь. Тысячи украинских детей по-прежнему остаются заложниками России, ежедневно становясь жертвами ее преступлений. Но мы не остановимся, пока не вернем домой каждого украинского ребенка", - сказал он. 

Возвращение детей из РФ

Напомним, 12 февраля первая леди США Мелания Трамп сообщила об успешном завершении очередного этапа возвращения украинских детей, депортированных в РФ с начала полномасштабной войны.

Это уже третья успешная миссия по воссоединению семей, которую провели при непосредственном участии и стратегическом взаимодействии с Киевом и Москвой.

Мелания Трамп отметила, что коммуникация между сторонами остается стабильной, и призвала обе страны активизировать усилия по безопасному возвращению каждого ребенка домой.

В настоящее время ведутся переговоры о следующих группах детей, а Белый дом анонсировал дальнейший прогресс в этой гуманитарной миссии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияВойна в УкраинеДети