Зеленский поручил ОП организовать встречу с Путиным, а скандальный Кива защитил диссертацию: новости за 26 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Офису президента начать согласовывать сроки и место проведения встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, скандальный депутат от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива защитил диссертацию, пандемия коронавируса в мире усиливается. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 26 апреля, - в материале РБК-Украина

Зеленский о встрече с Путиным: все идет к тому, что она состоится

Президент Украины Владимир Зеленский считает вероятным, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится. Он уже поручил Офису президента начать согласовывать сроки и место проведения такой встречи с администрацией президента РФ. Об этом президент заявил во время брифинга.

Ранее Зеленский подтвердил готовность к встрече с Путиным. При этом, по его словам, место такой встречи не имеет значение. В то же время в Офисе президента заявили, что не намерены приглашать президента Путина в Киев.

Россия объявила о высылке еще одного украинского дипломата

Российская Федерация после высылки консула Александра Сосонюка вышлет еще одного украинского дипломата. На этот раз сотрудника посольства в Москве.

Сообщается, что дипломата вышлют в связи с якобы "недружественными действиями украинской стороны". Речь идет о высылке сотрудника посольства России в Киеве Евгения Черникова. В связи с этим дипломата из посольства в Москве объявили "persona non grata". Ему предложено покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля.

Игорь Гладковский сам пришел в САП. Ему вручили обвинение

В ночь на понедельник в Украину прибыл Игорь Гладковский, подозреваемый в реализации схем по поставке контрабандных товаров предприятиям "Укроборонпрома" в 2015-2017 годах. На границе он был на несколько минут задержан пограничниками, и отпущен.

Позже Гладковский сам пришел в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Там ему вручили обвинительный акт.

Пандемия коронавируса усиливается, - ВОЗ

Председатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается. На прошлой неделе организация зафиксировала такую же динамику, которая была в первые 5 месяцев пандемии COVID-19.

Как рассказал глава ВОЗ, в мире шестую неделю подряд наблюдается рост количества новых смертей от коронавируса.

Скандальный Кива защитил диссертацию

Скандальный депутат от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук по государственному управлению.

Видео с защиты попало в сеть и вызвало бурную реакцию украинцев. Некоторых людей не на шутку разозлило присуждение Киве научной степени. Так, кандидат медицинских наук Александр Ябчанка в знак протеста сжег свою диссертацию.

РФ действиями в Чехии и Болгарии хотела ослабить Украину на войне, - Bellingcat

Российская Федерация операциями военной разведки по взрывам на складах во Врбетице (Чехия) и попыткой отравления болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева пыталась помешать поставкам оружия в Украину. ГРУ-шники должны были подорвать способность Украины воевать против России. Об этом говорится в новом материале расследователей из Bellingcat.

Сообщается, что полученные данные подтверждают эту гипотезу. Речь о том, что взрывы в Чехии в 2014 году были частью долгосрочной операции ГРУ, целью которой был подрыв возможностей Украины по покупке оружия и боеприпасов для войны против России на Донбассе.

Инфекционист: в Украине число COVID-больных уменьшается, но превалируют тяжелые пациенты

Инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская заявила, что количество COVID-больных в Киеве и целом по Украине уменьшается. Однако преобладают тяжелые и крайне тяжелые пациенты.

"У нас медленно ситуация в Киеве стабилизируется. Количество больных в целом уменьшается, но как всегда бывает в "хвосте" вспышек, превалирует количество тяжелых и крайне тяжелых больных. Поэтому напряжение в реанимационных отделениях остается", - подчеркнула Голубовская.

В целом же в данный момент в Украине улучшается ситуация с коронавирусом. Сейчас уже Киев и еще 10 областей соответствуют норме по уровню госпитализаций пациентов с COVID-19.

В городе Элизабет-Сити в США ввели режим ЧС из-за убийства афроамериканца полицейскими

Власти американского города Элизабет-Сити (штат Северная Каролина) 26 апреля ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за расследования дела об убийстве полицейскими афроамериканца. Городская администрация не исключила, что могут возникнуть беспорядки после публикации видеозаписи происшествия.

По данным издания USA Today, афроамериканец Эндрю Браун был застрелен 21 апреля офицерами полиции, которые попытались вручить ему ордер на арест. Он умер от проникающего огнестрельного ранения в голову в течение нескольких минут после выстрела.

Украину засыпает снегом в конце апреля: фото и видео из разных уголков страны

Апрельская погода в Украине не перестает удивлят. Часть страны встретила утро понедельника, 25 апреля, с заморозками и снегопадами. Украинцы поделились зимними фото и видео из западных областей, Черкасской, Полтавской, Киевской областей.