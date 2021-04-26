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В ОП не собираются приглашать Путина в Киев

Новина українською → Украина, Понедельник 26 апреля 2021 09:32
В ОП не собираются приглашать Путина в Киев Фото: Ермак отверг возможность приглашения Путина в Киев (president.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

В Офисе президента не намерены приглашать президента РФ Владимира Путина в Киев, даже после того, как он отказался встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским на Донбассе. На Банковой считают гипотетическое приглашение в Киев некорректным.

Об этом в интервью liga.net сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Нет, я считаю это некорректным", - сказал Ермак, отвечая на вопрос о готовности пригласить Путина в Киев.

Ранее Зеленский предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

Путин заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения. По его словам, украинское руководство во время обсуждения вопросов Донбасса для начала должно встретиться с главарями "ДНР" и "ЛНР".

В Кремле заявили, что для встречи должны быть предпосылки. Кроме того, в России восприняли это заявление Зеленского как пиар-ход.

Отметим, Россия отводит войска от границ Украины в пункты постоянной дислокации.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснял усиление войск на юге страны попыткой Североатлантического альянса "противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья".

Зеленский заявил, что после отвода российских войск от границы Украины страна остается начеку.

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