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Игорь Гладковский прибыл в Украину. После досмотра в аэропорту его отпустили

Новина українською → Борисполь, Понедельник 26 апреля 2021 00:33
Игорь Гладковский прибыл в Украину. После досмотра в аэропорту его отпустили Фото: Игоря Гладковского подозревают в получении отката в 950 тысяч гривен (investigator.org.ua)
Автор: Артур Родивилов

Игорь Гладковский прибыл в Украину. На границе он был на несколько минут задержан пограничниками, и отпущен.

Об этом рассказали источники РБК-Украина.

По словам собеседника, Гладковский прибыл в страну рейсом из Франкфурта. На посту в аэропорту "Борисполь" его остановили пограничники на 5-7 минут, но в дальнейшем отпустили.

Источник отметил, что вместе с ним летел отец - Олег Гладковский.

21 апреля Игоря Гладковского НАБУ объявило в розыск. По данным следствия, подозреваемый в 2015-2017 годах реализовал схему по поставке контрабандных товаров предприятиям "Укроборонпрома" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других компаний. По этой схеме Игорю Гладковскому якобы перечисляли 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли - 950 тысяч гривен.

Он трижды не явился на допрос в НАБУ.

Напомним, Игорю Гладковскому сообщили о подозрении 21 декабря 2020. Впервые о его возможной причастности к схемам стало известно весной 2019 года, когда журналисты опубликовали расследование о том, что "Укроборонпрому" перепродавали запчасти с большой наценкой.

Позже стало известно, что прокуратура не будет просить о мере пресечения для сына Гладковского.

В конце 2020 года расследование по делу Игоря Гладковского завершили.

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