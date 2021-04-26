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Игорь Гладковский сам пришел в САП. Ему вручили обвинение

Новина українською → Киев, Понедельник 26 апреля 2021 11:07
Игорь Гладковский сам пришел в САП. Ему вручили обвинение Фото: подозреваемый по делу о хищениях в "Укроборонпроме" Игорь Гладковский (investigator.org.ua)
Автор: Олег Черныш, Юлия Струк

Игорь Гладковский сам пришел в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Там ему вручили обвинительный акт.

Об этом РБК-Украина рассказала спикер САП Ольга Постолюк.

"Он сегодня добровольно явился в САП. Ему вручен обвинительный акт", - заявила Постолюк.

Она отметила, что Игорь Гладковский не был задержан.

Так, 21 апреля Игоря Гладковского НАБУ объявило в розыск. По данным следствия, подозреваемый в 2015-2017 годах реализовал схему по поставке контрабандных товаров предприятиям "Укроборонпрома" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других компаний. По этой схеме ему якобы перечисляли 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли - 950 тысяч гривен.

Напомним, сегодня ночью Игорь Гладковский прибыл в Украину. На границе его на несколько минут задержали пограничниками, а затем отпустили.

Отмечалось, что Гладковский прибыл в страну рейсом из Франкфурта. Вместе с ним летел отец - Олег Гладковский.

Как писало РБК-Украина, Гладковскому-младшему сообщили о подозрении 21 декабря 2020 года. Впервые о его возможной причастности к схемам стало известно весной 2019 года, когда журналисты опубликовали расследование о том, что "Укроборонпрому" перепродавали запчасти с большой наценкой.

Позже стало известно, что прокуратура не будет просить о мере пресечения для сына Гладковского.

В конце 2020 года расследование по делу Игоря Гладковского завершили.

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