Игорь Гладковский сам пришел в САП. Ему вручили обвинение

Игорь Гладковский сам пришел в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Там ему вручили обвинительный акт.

Об этом РБК-Украина рассказала спикер САП Ольга Постолюк.

Так, 21 апреля Игоря Гладковского НАБУ объявило в розыск. По данным следствия, подозреваемый в 2015-2017 годах реализовал схему по поставке контрабандных товаров предприятиям "Укроборонпрома" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других компаний. По этой схеме ему якобы перечисляли 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли - 950 тысяч гривен.

Она отметила, что Игорь Гладковский не был задержан.

"Он сегодня добровольно явился в САП. Ему вручен обвинительный акт", - заявила Постолюк.

Напомним, сегодня ночью Игорь Гладковский прибыл в Украину. На границе его на несколько минут задержали пограничниками, а затем отпустили.

Отмечалось, что Гладковский прибыл в страну рейсом из Франкфурта. Вместе с ним летел отец - Олег Гладковский.

Как писало РБК-Украина, Гладковскому-младшему сообщили о подозрении 21 декабря 2020 года. Впервые о его возможной причастности к схемам стало известно весной 2019 года, когда журналисты опубликовали расследование о том, что "Укроборонпрому" перепродавали запчасти с большой наценкой.

Позже стало известно, что прокуратура не будет просить о мере пресечения для сына Гладковского.

В конце 2020 года расследование по делу Игоря Гладковского завершили.