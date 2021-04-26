РФ действиями в Чехии и Болгарии хотела ослабить Украину на войне, - Bellingcat

Российская Федерация операциями военной разведки по взрывам на складах во Врбетице (Чехия) и попыткой отравления болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева пыталась помешать поставкам оружия в Украину. ГРУ-шники должны были подорвать способность Украины воевать против России.

Сообщается, что полученные данные подтверждают эту гипотезу. Речь о том, что взрывы в Чехии в 2014 году были частью долгосрочной операции ГРУ, целью которой был подрыв возможностей Украины по покупке оружия и боеприпасов для войны против России на Донбассе.

Эта операция была начата вскоре после июля 2014 года, когда Россия окончательно подчинила разрозненные группы боевиков на Донбассе. К ней относятся взрывы на складах во Врбетице, покушение на Эмилиана Гебрева и, скорее всего, как минимум один из трех взрывов на складах боеприпасов в Болгарии в начале-середине 2015 года.

Также телефонные записи подтверждают, что несколько членов этого отряда ГРУ активно общались с российскими военными, дислоцированными на Донбассе, а также главарями боевиков.

Ранее болгарская оружейная компания EMCO подтверждала, что в конце 2014 года поставляла боеприпасы в Украину. А источники, близкие к украинским военным закупкам, подтвердили, что эти поставки сыграли решающую роль в повышении обороноспособности Украины. На то время EMCO была одной из двух компаний ЕС, которые специализируются на производстве новейших боеприпасов, совместимых с оружием советских времен.

Bellingcat отмечает, что российская разведка в то время обращалась к торговцам оружием, у которых были боеприпасы, совместимые с украинской артиллерией, и предлагали выкупить по значительно выше рыночных ценам. Это делалось для того, что боеприпасы не получила Украина.

EMCO подтвердила, что Украина импортировала боеприпасы в период с декабря 2014 года по февраль 2015 года на основании контракта, подписанного 10 ноября 2014 года. Большая часть боеприпасов, включая 5 000 крупнокалиберных снарядов калибра 152 мм, была экспортирована в январе 2015 года. Последняя поставка была осуществлена ​​26 февраля 2015 года.

Общая стоимость контракта составила более 25 млн евро. Однако не весь контрактный объем был продан Украине. Две последние позиции в списке, на которые приходилось почти 20 млн евро от стоимости контракта, никогда не экспортировались.