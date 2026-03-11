Зеленський порівняв Путіна з Гітлером і спрогнозував трагічний кінець для РФ
Президент України Володимир Зеленський порівняв російського диктатора Володимира Путіна з німецьким фюрером Адольфом Гітлером.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в інтерв’ю журналісту Кейліну Робертсону, яку наводить Telegram глави держави.
"Ми знаємо, чим усе закінчилося для Гітлера. Ми розуміємо, чим закінчиться для Путіна. Використання спорту, музики, кіно та мистецьких фестивалів, таких як Венеційська бієнале, як зброї ніколи не допомагає", - сказав президент.
Він наголосив, що російська пропаганда активно поширюється навіть через культурні заходи та дитячий контент.
"На різних культурних платформах - навіть під час фестивалів дитячої анімації - росіяни наповнюють свої фільми пропагандою, щоб із самого раннього віку індоктринувати своє суспільство", - зазначив глава держави.
Водночас Зеленський переконаний, що така політика не принесе результату.
"Я впевнений, що на їхню націю чекає трагічний кінець", - додав він.
Що відомо про скандал у Венеції
Нагадаємо, 4 березня організатори Венеційської бієнале оголосили, що дозволять Росії взяти участь у виставці цього року, яка триватиме з 9 травня по 22 листопада - вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року.
Це обурило Єврокомісію і вона пригрозила припинити фінансування виставки.
Міністерство закордонних справ України також різко відреагувало на інформацію про участь Росії у 61-й Венеційській бієнале, заявивши, що таке рішення може стати "небезпечним сигналом підтримки агресії".
Венеційська бієнале
Це одна з найпрестижніших та найстаріших міжнародних виставок сучасного мистецтва, яку заснували ще у 1895 році. Захід проводиться щодва роки у Венеції та за структурою нагадує "Олімпійські ігри" у світі культури, де країни представляють свої здобутки у власних павільйонах.
Окрім основного арт-проєкту, в межах бієнале відбуваються масштабні фестивалі архітектури, музики, театру та кіно.
Головною метою події є демонстрація актуальних мистецьких трендів та обмін ідеями між митцями з усього світу.
За результатами виставки найкращі національні павільйони та окремі автори отримують почесну нагороду - "Золотого лева".
Гітлер проводив Олімпіаду
До речі, Гітлер також активно використовував культурні та спортивні заходи для пропаганди.
Олімпіада 1936 року в Берліні стала головним інструментом легітимізації нацистського режиму на міжнародній арені.
Щоб справити враження на іноземних гостей, влада тимчасово прибрала антисемітські гасла з вулиць і припинила відкрите переслідування євреїв.
Для змагань побудували грандіозний стадіон на 100 тисяч місць, а подію вперше в історії транслювали по телебаченню, підкреслюючи велич Третього рейху.