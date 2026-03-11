ЄК погрожує припинити фінансувати одну з найбільших художніх виставок світу через РФ

"Ми рішуче засуджуємо рішення Фонду Бієнале дозволити Росії знову відкрити свій національний павільйон на 61-й Міжнародній мистецькій виставці Венеціанської бієнале 2026 року", - ідеться в повідомленні.

У пресцентрі ЄК також підкреслюють, що рішення Фонду Бієнале щодо Росії несумісне з колективною відповіддю Євросоюзу на жорстоку агресію Москви проти України.

Єврокомісія також попереджає, що якщо Фонд Бієнале продовжить реалізацію свого рішення щодо повернення РФ, "буде розглянуто подальші заходи", включно з призупиненням або припиненням поточного гранту ЄС, наданого Фонду Бієнале.

"Європейська комісія ясно позначила свою позицію щодо незаконної агресивної війни Росії проти України. Культура має просувати і захищати демократичні цінності, сприяти відкритому діалогу, різноманітності та свободі вираження думок і ніколи не повинна використовуватися як платформа для пропаганди", - підсумували в ЄК.

Наостанок Єврокомісія наголосила, що держави-члени, інституції та організації мають діяти "відповідно до санкцій ЄС" та уникати надання платформи особам, які активно підтримували або виправдовували агресію Кремля проти України".