ЄК погрожує припинити фінансувати одну з найбільших художніх виставок світу через РФ

Фонд Бієнале, однієї з найбільших мистецьких виставок у світі "Веніціанської бієнале", вирішив розблокувати участь РФ на своєму 61-му заході. Це обурило Єврокомісію і вона пригрозила припинити фінансування виставки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Єврокомісії.
"Ми рішуче засуджуємо рішення Фонду Бієнале дозволити Росії знову відкрити свій національний павільйон на 61-й Міжнародній мистецькій виставці Венеціанської бієнале 2026 року", - ідеться в повідомленні.
У пресцентрі ЄК також підкреслюють, що рішення Фонду Бієнале щодо Росії несумісне з колективною відповіддю Євросоюзу на жорстоку агресію Москви проти України.
Єврокомісія також попереджає, що якщо Фонд Бієнале продовжить реалізацію свого рішення щодо повернення РФ, "буде розглянуто подальші заходи", включно з призупиненням або припиненням поточного гранту ЄС, наданого Фонду Бієнале.
"Європейська комісія ясно позначила свою позицію щодо незаконної агресивної війни Росії проти України. Культура має просувати і захищати демократичні цінності, сприяти відкритому діалогу, різноманітності та свободі вираження думок і ніколи не повинна використовуватися як платформа для пропаганди", - підсумували в ЄК.
Наостанок Єврокомісія наголосила, що держави-члени, інституції та організації мають діяти "відповідно до санкцій ЄС" та уникати надання платформи особам, які активно підтримували або виправдовували агресію Кремля проти України".
Нагадаємо, художник з України Павло Маков, який представляв Україну на Венеціанській бієнале, заявив, що ідея Росії - знищити українську культуру.
Варто зазначити, що Росію фактично усунули від участі у Венеціанська бієнале в лютому 2022 року, відразу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
На наступній виставці, у 2024 році, Росія також не брала участі, проте нещодавно у Фонді Бієнале заговорили про повернення країни-агресора на всесвітньовідому виставку.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.