Зеленский сравнил Путина с Гитлером и спрогнозировал трагический конец для РФ

10:58 11.03.2026 Ср
2 мин
Россия использует культурные мероприятия как оружие, но это ей не поможет
aimg Ірина Глухова
Зеленский сравнил Путина с Гитлером и спрогнозировал трагический конец для РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил российского диктатора Владимира Путина с немецким фюрером Адольфом Гитлером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в интервью журналисту Кейлину Робертсону, которое приводит Telegram главы государства.

"Мы знаем, чем все закончилось для Гитлера. Мы понимаем, чем закончится для Путина. Использование спорта, музыки, кино и художественных фестивалей, таких как Венецианская биеннале, как оружия никогда не помогает", - сказал президент.

Он подчеркнул, что российская пропаганда активно распространяется даже через культурные мероприятия и детский контент.

"На различных культурных платформах - даже во время фестивалей детской анимации - россияне наполняют свои фильмы пропагандой, чтобы с самого раннего возраста индоктринировать свое общество", - отметил глава государства.

В то же время Зеленский убежден, что такая политика не принесет результата.

"Я уверен, что их нацию ждет трагический конец", - добавил он.

Что известно о скандале в Венеции

Напомним, 4 марта организаторы Венецианской биеннале объявили, что позволят России принять участие в выставке этого года, которая продлится с 9 мая по 22 ноября - впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Это возмутило Еврокомиссию и она пригрозила прекратить финансирование выставки.

Министерство иностранных дел Украины также резко отреагировало на информацию об участии России в 61-й Венецианской биеннале, заявив, что такое решение может стать "опасным сигналом поддержки агрессии".

Венецианская биеннале

Это одна из самых престижных и старейших международных выставок современного искусства, которую основали еще в 1895 году. Мероприятие проводится каждые два года в Венеции и по структуре напоминает "Олимпийские игры" в мире культуры, где страны представляют свои достижения в собственных павильонах.

Кроме основного арт-проекта, в рамках биеннале проходят масштабные фестивали архитектуры, музыки, театра и кино.

Главной целью события является демонстрация актуальных художественных трендов и обмен идеями между художниками со всего мира.

По результатам выставки лучшие национальные павильоны и отдельные авторы получают почетную награду - "Золотого льва".

Гитлер проводил Олимпиаду

Кстати, Гитлер также активно использовал культурные и спортивные мероприятия для пропаганды.

Олимпиада 1936 года в Берлине стала главным инструментом легитимизации нацистского режима на международной арене.

Чтобы произвести впечатление на иностранных гостей, власти временно убрали антисемитские лозунги с улиц и прекратили открытое преследование евреев.

Для соревнований построили грандиозный стадион на 100 тысяч мест, а событие впервые в истории транслировали по телевидению, подчеркивая величие Третьего рейха.

