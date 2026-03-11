Зеленский сравнил Путина с Гитлером и спрогнозировал трагический конец для РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в интервью журналисту Кейлину Робертсону, которое приводит Telegram главы государства.

"Мы знаем, чем все закончилось для Гитлера. Мы понимаем, чем закончится для Путина. Использование спорта, музыки, кино и художественных фестивалей, таких как Венецианская биеннале, как оружия никогда не помогает", - сказал президент.

Он подчеркнул, что российская пропаганда активно распространяется даже через культурные мероприятия и детский контент.

"На различных культурных платформах - даже во время фестивалей детской анимации - россияне наполняют свои фильмы пропагандой, чтобы с самого раннего возраста индоктринировать свое общество", - отметил глава государства.

В то же время Зеленский убежден, что такая политика не принесет результата.

"Я уверен, что их нацию ждет трагический конец", - добавил он.