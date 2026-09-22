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Зеленский попросил Трампа привлечь Си Цзиньпина к давлению на Путина

23:08 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
Зеленский попросил Трампа привлечь Си Цзиньпина к давлению на Путина Фото: президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
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В преддверии встречи президента США Дональда Трампа с президентом Китая Си Цзиньпином Украина предложила привлечь Пекин к давлению на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время брифинга.

После встречи с Трампом в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Зеленский рассказал о просьбе, которую озвучил американскому лидеру накануне его переговоров с Си Цзиньпином.

По словам президента Украины, он предложил Трампу поощрить китайского лидера обратиться к российскому диктатору Владимиру Путину.

"Завтра Трамп встретится с руководителем Китая. Я сказал очень откровенно президенту, что мог бы он также Си как-то к этому поощрить, чтобы он обратился к Путину", - заявил Зеленский.

Таким образом Киев рассчитывает, что Китай также может использовать свои контакты с Россией для влияния на позицию Кремля.

Зеленский не уточнил, каким именно должно быть обращение китайского лидера к президенту России. В то же время из его слов следует, что Украина хотела бы видеть более активную роль Пекина в дипломатических усилиях по прекращению войны.

Как известно, президент Китая посетит США 23-25 сентября по приглашению Дональда Трампа. Их встреча в Вашингтоне намечена на 24 сентября.

Напомним, перед встречей с Владимиром Зеленским Дональд Трамп заявил, что война в Украине завершится "скорее, чем люди себе представляют".

В то же время Зеленский заявил, что надеется завершить войну к зиме с помощью США. В ходе встречи Трамп также допустил новые переговоры с Владимиром Путиным.

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