Зеленський обговорив з Трампом питання систем Patriot, - Білий дім

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг для журналістів.

За словами Левітт, президент Зеленський під час сьогоднішньої розмови подякував президенту США за всю підтримку американського народу, особливо за ракети Javelin, які першими надав саме президент Трамп.

Прессекретар повідомила, що лідери України та Америки продовжують працювати разом, щоб припинити війну в Україні. Вона також наголосила, що довготривалий мир може бути досягнений під головуванням президента Трампа.

Своєю чергою Трамп, за її словами, зазначив, що повністю підтримує позицію президента України. Левітт заявила, що лідери також обговорили необхідність припинення війни у зв’язку зі зміною ситуації на фронті.

Зеленський знову наголосив на важливості захисту цивільного населення за допомогою ракетних систем Patriot, на що Трамп відповів згодою повернутися до цього питання, зокрема з урахуванням тих ресурсів, які є в розпорядженні європейських країн.