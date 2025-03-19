Зеленський обговорив з Трампом питання систем Patriot, - Білий дім
Український президент Володимир Зеленський просив американського лідера Дональда Трампа про ракети до Patriot.
Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг для журналістів.
За словами Левітт, президент Зеленський під час сьогоднішньої розмови подякував президенту США за всю підтримку американського народу, особливо за ракети Javelin, які першими надав саме президент Трамп.
Прессекретар повідомила, що лідери України та Америки продовжують працювати разом, щоб припинити війну в Україні. Вона також наголосила, що довготривалий мир може бути досягнений під головуванням президента Трампа.
Своєю чергою Трамп, за її словами, зазначив, що повністю підтримує позицію президента України. Левітт заявила, що лідери також обговорили необхідність припинення війни у зв’язку зі зміною ситуації на фронті.
Зеленський знову наголосив на важливості захисту цивільного населення за допомогою ракетних систем Patriot, на що Трамп відповів згодою повернутися до цього питання, зокрема з урахуванням тих ресурсів, які є в розпорядженні європейських країн.
Розмова Зеленського і Трампа
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував свої переговори з президентом США Дональдом Трампом сьогодні вранці. Очікувалося, що два лідери обговорять телефонну розмову Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.
Близько 18:00 години за київським часом стало відомо, що президент Трамп і Зеленський завершили телефонну розмову. Трамп заявив, що вона пройшла "дуже добре".
Зауважимо, що Путін і Трамп учора обговорювали врегулювання війни Росії проти України. Диктатор фактично відмовився від пропозиції Вашингтона про повне припинення, висунувши для цього нездійсненні умови.
Детальніше про вчорашні переговори Трампа з Путіним - у матеріалі РБК-Україна.
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