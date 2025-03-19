Трамп розкрив перші деталі переговорів із Зеленським

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський завершили телефонну розмову. Вона пройшла "дуже добре".

Як передає РБК-Україна , про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social .

За словами американського лідера, він попросив держсекретаря США Марко Рубіо і радника з нацбезпеки Майка Волца "дати точний опис обговорених питань". Відповідну заяву буде опубліковано "найближчим часом".

"Щойно відбулася дуже хороша телефонна розмова з президентом України Зеленським. Вона тривала близько години. Більша частина бесіди ґрунтувалася на вчорашній розмові з президентом Путіним (російським диктатором Володимиром Путіним - ред.), щоб узгодити запити і потреби Росії та України", - підкреслив Трамп.

Переговори Трампа і Зеленського

Нагадаємо, у мережі ще вчора поширювалися чутки про те, що президент США Дональд Трамп планує зателефонувати до президента України Володимира Зеленського. Вже сьогодні, 19 березня, Зеленський підтвердив заплановану розмову з Трампом.

Сторони мали обговорити переговори Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, які переважно стосувалися війни Росії проти України.

Президент України, зокрема, хотів почути від США деталі про ідею щодо припинення на 30 днів ударів по енергетиці. На такий крок під час переговорів з Трампом погодився Путін.

Детальніше про вчорашні переговори Трампа з Путіним - у матеріалі РБК-Україна.

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