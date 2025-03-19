ua en ru
Ср, 19 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Зеленський сьогодні поговорить з Трампом

Київ, Середа 19 березня 2025 12:21
UA EN RU
Зеленський сьогодні поговорить з Трампом Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 19 березня, поговорить з американським лідером Дональдом Трампом. Напередодні Трамп розмовляв з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського на пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

"Сьогодні у мене буде контакт з президентом Трампом. Ми сьогодні з ним будемо обговорювати деталі. Я думаю, деталі наступних кроків. У нас була дійсно хороша зустріч наших команд. Я вважаю, що все правильно йшло, аби не Росія, яка завжди незадоволена, коли щось йде правильно", - заявив він.

За словами Зеленського, вони з Трампом проговорять деталі наступних кроків щодо врегулювання війни РФ проти України. Глава держави додав, що очікує почути від Трампа деталі його розмови з Путіним.

"Якісь деталі чув (про переговори Трампа та Путіна, - ред.). Вечір-ніч наші команди спілкувалися, але я хотів би говорити про деталі коли напряму матиму діалог з Трампом. Після цього маю говорити про деякі деталі. Ми готові відправити нашу технічну команду щодо наступних кроків. Коли ця зустріч і в якому форматі вона буде - зможу сказати трішки пізніше", - зазначив Зеленський

Варто додати, що останній публічний діалог Трампа та Зеленського закінчився конфліктом. Президент України 28 лютого відвідав Білий дім і під час спілкування Дональд Трамп та віцепрезидент США Джей Ді Венс посперечалися з Зеленським щодо війни і нібито "невдячності" України.

Розмова Трампа і Путіна

У вівторок, 18 березня, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели довгу телефонну розмову.

Сторони заявили, що Трамп і Путін погодили припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі. Російський диктатор нібито дав наказ припинити обстріли енергетики, але в ніч 19 березня окупанти атакували Україну дронами та ракетами.

Крім того, Путін анонсував обмін полоненими і вимагав зупинити мобілізацію України та переозброєння ЗСУ у разі припинення вогню.

У мережі писали, що нібито Трамп після розмови з Путіним має найближчим часом поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.

Більше розмову Трампа і Путіна та як Кремль затягує переговори щодо України - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Україна Дональд Трамп Мирні переговори
NEWS
Росія запустила по Україні шість ракет та 145 дронів. Скільки цілей збила ППО
Росія запустила по Україні шість ракет та 145 дронів. Скільки цілей збила ППО
DAILY
Андрій Сибіга: Росія не має висувати жодних умов для початку перемир'я
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Андрій Сибіга: Росія не має висувати жодних умов для початку перемир'я