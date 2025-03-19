Зеленский обсудил с Трампом вопрос систем Patriot, - Белый дом

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг для журналистов.

По словам Левитт, президент Зеленский во время сегодняшнего разговора поблагодарил президента США за всю поддержку американского народа, особенно за ракеты Javelin, которые первыми предоставил именно президент Трамп.

Пресс-секретарь сообщила, что лидеры Украины и Америки продолжают работать вместе, чтобы прекратить войну в Украине. Она также подчеркнула, что долговременный мир может быть достигнут под председательством президента Трампа.

В свою очередь Трамп, по ее словам, отметил, что полностью поддерживает позицию президента Украины. Левитт заявила, что лидеры также обсудили необходимость прекращения войны в связи с изменением ситуации на фронте.

Зеленский вновь подчеркнул важность защиты гражданского населения с помощью ракетных систем Patriot, на что Трамп ответил согласием вернуться к этому вопросу, в частности с учетом тех ресурсов, которые есть в распоряжении европейских стран.