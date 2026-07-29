Зеленський попросив у Трампа екстрений "зимовий пакет" ракет для Patriot

За словами Зеленського, Україна хоче зібрати 300 ракет-перехоплювачів до початку зими.

Українські запаси ракет-перехоплювачів майже вичерпані, і без них країна не може захиститися від балістичних ракет. Саме тому Україна не змогла зупинити нещодавні російські атаки на Київ.

Якщо цю проблему не буде вирішено до зими, російські атаки можуть знищити українські електростанції, залишивши без світла опалення мільйони українців та створивши гуманітарну кризу.

Президент наголосив, що після того, як Україна отримає ліцензії від США, виробництво великої кількості ракет-перехоплювачів займе від одного до п'яти років.

За словами Зеленського, цей графік не працює.

"Нам потрібні були Patriot ще вчора", - сказав він.

Президент зазначив, що Росія використовує від 30 до 40 балістичних ракет під час кожного великого удару по Україні. Росіяни здійснюють від трьох до п'яти таких атак щомісяця.