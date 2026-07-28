Зеленський розкрив, про що говорив із Трампом під час зустрічі
Президенти України та США під час зустрічі обговорили виробництво перехоплювачів для ЗРК Patriot, активізацію переговорного процесу і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Хороша зустріч із президентом Трампом в Овальному кабінеті. Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру", - зазначив глава держави.
Він додав, що висловив президенту США співчуття у зв’язку зі смертю сенатора Ліндсі Грема, і зауважив, що він "був справжнім другом України".
"Обговорили з президентом ліцензії на виробництво перехоплювачів для "Петріотів" та деякі інші ідеї, які можуть допомогти. Також говорили про дипломатію - важливо активізувати дипломатичний процес", - наголосив Зеленський.
Глава держави повідомив, що команди України та США узгодять деталі подальшої комунікації.
Нагадаємо, Financial Times писало, що зустріч президентів України та США може реанімувати переговори щодо завершення війни. Крім того, вона відкриває перспективи для отримання Україною додаткової військової допомоги.
Зазначимо, останнім часом Дональд Трамп демонструє значно прихильніше ставлення до Володимира Зеленського. Як повідомляли ЗМІ, на таку зміну вплинули як розвиток подій, так і позиція окремих людей.
Попередня зустріч Зеленського і Трампа відбулася 8 липня на полях саміту НАТО. Після переговорів президент США заявив, що Вашингтон може дозволити Україні налагодити виробництво перехоплювачів для ЗРК Patriot.