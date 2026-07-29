Зеленский попросил у Трампа экстренный "зимний пакет" ракет для Patriot

По словам Зеленского, Украина хочет собрать 300 ракет-перехватчиков к началу зимы.

Украинские запасы ракет-перехватчиков почти исчерпаны и без них страна не может защититься от баллистических ракет. Поэтому Украина не смогла остановить недавние российские атаки на Киев.

Если эта проблема не будет решена до зимы, российские атаки могут уничтожить украинские электростанции, оставив без света отопление миллионы украинцев и создав гуманитарный кризис.

Президент подчеркнул, что после того, как Украина получит лицензии от США, производство большого количества ракет-перехватчиков займет от одного до пяти лет.

По словам Зеленского, этот график не работает.

"Нам нужны были Patriot еще вчера", - сказал он.

Президент отметил, что Россия использует от 30 до 40 баллистических ракет при каждом большом ударе по Украине. Россияне совершают от трех до пяти таких атак ежемесячно.