Зеленський попросив Мелоні бути посередником у переговорах із США щодо постачання Patriot, - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський звернувся з проханням прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні бути посередником у переговорах зі США про передачу Україні систем ППО Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Messaggero.
"Зеленський задумав посередницьку роль для Риму. Він хотів би, щоб Мелоні, голова G7 до кінця року, підштовхнула Вашингтон до передачі значної кількості Patriot до того, як зоряно-смугасті вибори стануть надто близькими", - пише видання.
Окрім цього Зеленський та Мелоні обговорили передачу Україні другого комплексу ППО Samp-T, яку було схвалено в червні, однак поставку довелося затримати.
"За останньою інформацією, відправлення Samp-T можна очікувати до кінця вересня, у чому Мелоні запевнила Зеленського", - сказано у статті.
Що передувало
Після посилення російських обстрілів Україна звернулася до партнерів із проханням про додаткові системи Patriot для захисту від балістичних ракет. Німеччина, США, Румунія та Нідерланди пообіцяли постачання, а Італія - передачу батареї SAMP-T.
Однак наразі у відкритому доступі є інформація лише про передачу Україні системи Patriot від Німеччини. Це сталося на початку липня. Ще один Patriot подарувала Україні Румунія.
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