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Зеленский попросил Мелони быть посредником в переговорах с США по поставкам Patriot, - СМИ

Воскресенье 08 сентября 2024 22:34
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Зеленский попросил Мелони быть посредником в переговорах с США по поставкам Patriot, - СМИ Фото: Владимир Зеленский и Джорджия Мэлони (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с просьбой премьер-министра Италии Джорджии Мелони быть посредником в переговорах с США о передаче Украине систем ПВО Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Messaggero.

"Зеленский задумал посредническую роль для Рима. Он хотел бы, чтобы Мэлони, глава G7 до конца года, подтолкнула Вашингтон к передаче значительного количества Patriot до того, как звездно-полосатые выборы станут слишком близкими", - пишет издание.

Кроме этого Зеленский и Мелони обсудили передачу Украине второго комплекса ПВО Samp-T, одобренную в июне, однако поставку пришлось задержать.

"По последней информации, отправку Samp-T можно ожидать до конца сентября, в чем Мэлони заверила Зеленского", - говорится в статье.

Что предшествовало

После усиления российских обстрелов Украина обратилась к партнерам с просьбой о дополнительных системах Patriot для защиты от баллистических ракет. Германия, США, Румыния и Нидерланды пообещали поставки, а Италия – передачу батареи SAMP-T.

Однако в открытом доступе есть информация только о передаче Украине системы Patriot от Германии. Это произошло в начале июля. Еще один Patriot подарила Украине Румынию.

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