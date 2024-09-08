Зеленский попросил Мелони быть посредником в переговорах с США по поставкам Patriot, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с просьбой премьер-министра Италии Джорджии Мелони быть посредником в переговорах с США о передаче Украине систем ПВО Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Messaggero.

"Зеленский задумал посредническую роль для Рима. Он хотел бы, чтобы Мэлони, глава G7 до конца года, подтолкнула Вашингтон к передаче значительного количества Patriot до того, как звездно-полосатые выборы станут слишком близкими", - пишет издание.

Кроме этого Зеленский и Мелони обсудили передачу Украине второго комплекса ПВО Samp-T, одобренную в июне, однако поставку пришлось задержать.

"По последней информации, отправку Samp-T можно ожидать до конца сентября, в чем Мэлони заверила Зеленского", - говорится в статье.