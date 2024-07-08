Третій Patriot, морські катери та дрони Vector: Україна отримала від Німеччини нове озброєння

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. У ньому був третій зенітний ракетний комплекс Patriot, про який раніше заявляли у Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Федерального уряду.

Зазначається, що до пакета допомоги крім Patriot увійшли ракети та запчастини до нього. Нагадаємо, що Patriot - це потужний зенітно-ракетний комплекс, який може значно посилити обороноздатність України. Він здатний збивати балістичні та крилаті ракети, а також літаки, захищаючи міста та критичну інфраструктуру.

Що ще у списку:

боєкомплекти до танків Leopard 1;

2 самохідних багатофункціональних РЛС TRML-4D;

30 розвідувальних БпЛА Vector із запчастинами;

200 мобільних пристроїв для глушіння дронів;

10 автономних морських катерів;

10 броньовиків та 3 патрульні джипи;

55 тисяч снарядів 155 мм та 9 тисяч снарядів до зенітних танків Gepard.

Допомога Україні від Німеччини

З початку російської агресії Німеччина стала одним з ключових постачальників військової допомоги Україні, надаючи найбільшу підтримку серед європейських країн. Важливим кроком стало рішення про передачу Україні сучасних зенітно-ракетних комплексів Patriot, що значно посилило її протиповітряну оборону.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про серйозні наслідки для Берліна та НАТО у разі відмови від допомоги Україні.

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