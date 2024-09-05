Румунія подарувала Україні систему Patriot
Румунія подарувала Україні систему протиповітряної оборони Patriot. Відповідний закон представив президент Румунії Клаус Йоганніс.
Повідомляє РБК-Україна з посилання на News.ro.
Сьогодні Йоганніс оприлюднив ініційований урядом законопроект про передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot. Напередодні його підтримав парламент Румунії.
Україні буде передано Patriot у конфігурації, узгодженій з американським партнером. Окрім цього уряд Румунії тепер уповноважений вжити необхідних заходів для відновлення наземного потенціалу протиповітряної оборони. Тобто тепер Румунія закупить ще один Patriot для захисту свого неба, на заміну того, який буде передано Україні.
Зенітно-ракетний комплекс Patriot - це передова система протиповітряної оборони, розроблена США для захисту від ракетних та авіаційних атак. Вона здатна вражати тактичні балістичні ракети, крилаті ракети та літаки. Patriot широко використовується як у США, так і в багатьох країнах світу.
Основні особливості системи:
- Мультифункціональність: здатна одночасно відстежувати й знищувати кілька цілей.
- Радар: високочутливий радар, що може виявляти загрози на великій відстані.
- Перехоплення: здатна перехоплювати балістичні ракети на дальності до 160 км та висоті до 24 км.
Для України Patriot є важливим елементом захисту критичної інфраструктури та мирного населення від російських авіаційних та ракетних атак.
Що передувало
Ще 20 червня Румунія пообіцяла передати Україні одну батарею Patriot. А вже 30 серпня Міноборони Румунії направило до парламенту відповідний законопроект щодо передачі Україні ЗРК Patriot.
Днями коаліційний уряд Румунії схвалив законопроект, який дозволяє передати Україні одну з двох діючих систем протиракетної оборони Patriot.
Варто зауважити, що Румунія постачає Україні зброю та допомагає з експортом через свої порти, однак часто це робить непублічно. Що стоїть за позицією Румунії та чого від неї очікувати далі, – читайте в матеріалі РБК-Україна.
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