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Зеленський попередив про загрозу повторних масових ракетних ударів РФ по Україні

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Росія може готувати нові масові удари по українській енергетичній інфраструктурі. Для цього вона може використати іранські ракети

Про це, як повідомляє РБК-Україна, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Ми розуміємо також, що держава-терорист концентрує сили та засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі, перш за все - енергетичній. Зокрема, для цього Росії знадобилися іранські ракети", - сказав він.

Зеленський зазначив, що українська сторона готується відповідати на нові удари з боку російських терористів.

Масований ранковий обстріл 31 жовтня

Минулого понеділка Росія завдала масованого удару по об'єктам енергетичної інфраструктури України. Тоді російські окупанти пошкодили 18 об’єктів у 10 областях, більшість з них - енергетичні. Крім того, понад 10 людей постраждали в результаті атак.

Цей масований ракетний удар російський президент Володимир Путін виправдав тим, що нібито це була помста за атаку українських військових на Чорноморський флот РФ у Севастополі.

Нагадаємо, Москва домовилася з Тегераном про постачання іранських балістичних ракет. Зокрема, Іран готується відправити Росії близько 1 тисячі додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малого радіусу та безпілотники.

За даними української розвідки, РФ може застосувати проти України іранські балістичні ракети з дальністю до 700 кілометрів.

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