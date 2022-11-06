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Зеленский предупредил об угрозе повторных массовых ракетных ударов РФ по Украине

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Россия готовит новые массовые удары по украинской энергетической инфраструктуре. Для этого она может использовать иранские ракеты.

Об этом, как сообщает РБК-Украина, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Мы понимаем также, что государство-террорист концентрирует силы и средства для возможного повторения массированных ударов по нашей инфраструктуре, прежде всего – энергетической. В частности, для этого России понадобились иранские ракеты", – сказал он.

Зеленский отметил, что украинская сторона готовится отвечать на новые удары со стороны российских террористов.

Массированный утренний обстрел 31 октября

В минувший понедельник Россия нанесла массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Тогда российские оккупанты повредили 18 объектов в 10 областях, большинство из них – энергетические. Кроме того, более 10 людей пострадали в результате атак.

Этот массированный ракетный удар российский президент Владимир Путин оправдал тем, что якобы это была месть за атаку украинских военных на Черноморский флот РФ в Севастополе.

Напомним, Москва договорилась с Тегераном о поставках иранских баллистических ракет. В частности, Иран готовится отправить России около 1 тысячи дополнительных оружейных единиц, включая баллистические ракеты малого радиуса и беспилотники.

По данным украинской разведки РФ может применить против Украины иранские баллистические ракеты с дальностью до 700 километров.

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