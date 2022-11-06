Зеленський попередив про загрозу повторних масових ракетних ударів РФ по Україні
Росія може готувати нові масові удари по українській енергетичній інфраструктурі. Для цього вона може використати іранські ракети
Про це, як повідомляє РБК-Україна, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
"Ми розуміємо також, що держава-терорист концентрує сили та засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі, перш за все - енергетичній. Зокрема, для цього Росії знадобилися іранські ракети", - сказав він.
Зеленський зазначив, що українська сторона готується відповідати на нові удари з боку російських терористів.
Масований ранковий обстріл 31 жовтня
Минулого понеділка Росія завдала масованого удару по об'єктам енергетичної інфраструктури України. Тоді російські окупанти пошкодили 18 об’єктів у 10 областях, більшість з них - енергетичні. Крім того, понад 10 людей постраждали в результаті атак.
Цей масований ракетний удар російський президент Володимир Путін виправдав тим, що нібито це була помста за атаку українських військових на Чорноморський флот РФ у Севастополі.
Нагадаємо, Москва домовилася з Тегераном про постачання іранських балістичних ракет. Зокрема, Іран готується відправити Росії близько 1 тисячі додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малого радіусу та безпілотники.
За даними української розвідки, РФ може застосувати проти України іранські балістичні ракети з дальністю до 700 кілометрів.
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