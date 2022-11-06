Зеленский предупредил об угрозе повторных массовых ракетных ударов РФ по Украине
Россия готовит новые массовые удары по украинской энергетической инфраструктуре. Для этого она может использовать иранские ракеты.
Об этом, как сообщает РБК-Украина, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
"Мы понимаем также, что государство-террорист концентрирует силы и средства для возможного повторения массированных ударов по нашей инфраструктуре, прежде всего – энергетической. В частности, для этого России понадобились иранские ракеты", – сказал он.
Зеленский отметил, что украинская сторона готовится отвечать на новые удары со стороны российских террористов.
Массированный утренний обстрел 31 октября
В минувший понедельник Россия нанесла массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Тогда российские оккупанты повредили 18 объектов в 10 областях, большинство из них – энергетические. Кроме того, более 10 людей пострадали в результате атак.
Этот массированный ракетный удар российский президент Владимир Путин оправдал тем, что якобы это была месть за атаку украинских военных на Черноморский флот РФ в Севастополе.
Напомним, Москва договорилась с Тегераном о поставках иранских баллистических ракет. В частности, Иран готовится отправить России около 1 тысячи дополнительных оружейных единиц, включая баллистические ракеты малого радиуса и беспилотники.
По данным украинской разведки РФ может применить против Украины иранские баллистические ракеты с дальностью до 700 километров.
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