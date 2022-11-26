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Зеленський попередив українців про можливі відключення світла ввечері та назвав причину

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Київ, Субота 26 листопада 2022 20:32
Зеленський попередив українців про можливі відключення світла ввечері та назвав причину Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 26 листопада, ввечері в Україні можуть збільшити кількість відключень світла, якщо споживання електроенергії по країні зросте.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За його словами, енергетики продовжують відновлення системи і зараз з'явилося більше можливостей генерувати та постачати електрику. Але цього все ще недостатньо для того, щоб забезпечити повністю стабільне постачання.

"Станом на ранок вже вдвічі менше абонентів, ніж учора ввечері, було відключено від електрики. У 14 областях та у Києві все ще діють обмеження для більш ніж 100 тисяч абонентів у кожному з регіонів. Якщо ввечері споживання збільшиться, кількість відключень може збільшитися. Це ще раз свідчить про те, як важливо зараз берегти енергію та споживати її раціонально", - наголосив президент.

Нагадаємо, у середу, 23 листопада, російські окупанти завдали масованого удару по Україні, внаслідок якого в низці регіонів було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.

У Києві частина споживачів залишалася без світла кілька діб.

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Володимир Зеленський вимкнення світла енергетики Електроенергія
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