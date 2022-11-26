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Зеленский предупредил украинцев о возможных отключениях света вечером и назвал причину

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Киев, Суббота 26 ноября 2022 20:32
Зеленский предупредил украинцев о возможных отключениях света вечером и назвал причину Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 26 ноября, вечером в Украине могут увеличить количество отключений света, если потребление электроэнергии по стране вырастет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, энергетики продолжают восстановление системы и сейчас появилось больше возможностей генерировать и поставлять электричество. Но этого все еще недостаточно для того, чтобы обеспечить полностью стабильное снабжение.

"По состоянию на утро уже вдвое меньше абонентов, чем вчера вечером, были отключены от электричества. В 14 областях и в Киеве все еще действуют ограничения для более чем 100 тысяч абонентов в каждом из регионов. Если вечером потребление увеличится, количество отключений может увеличиться. Это еще раз свидетельствует о том, как важно сейчас беречь энергию и потреблять ее рационально", - подчеркнул президент.

Напомним, в среду, 23 ноября, российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине, в результате которого в ряде регионов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

В Киеве часть потребителей оставалась без света несколько суток.

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Владимир Зеленский вимкнення світла енергетики Электроэнергия
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