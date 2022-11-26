Зеленский предупредил украинцев о возможных отключениях света вечером и назвал причину

По его словам, энергетики продолжают восстановление системы и сейчас появилось больше возможностей генерировать и поставлять электричество. Но этого все еще недостаточно для того, чтобы обеспечить полностью стабильное снабжение.

"По состоянию на утро уже вдвое меньше абонентов, чем вчера вечером, были отключены от электричества. В 14 областях и в Киеве все еще действуют ограничения для более чем 100 тысяч абонентов в каждом из регионов. Если вечером потребление увеличится, количество отключений может увеличиться. Это еще раз свидетельствует о том, как важно сейчас беречь энергию и потреблять ее рационально", - подчеркнул президент.