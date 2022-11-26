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Що робити киянам, якщо з 23 листопада не з'являлося світло: відповідь ДТЕК

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Київ, Субота 26 листопада 2022 18:49
Що робити киянам, якщо з 23 листопада не з'являлося світло: відповідь ДТЕК Фото: у ДТЕК дали пораду, що робити киянам, якщо з 23 листопада не з'являлося світло. (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У ДТЕК "Київські електромережі" дали важливу пораду киянам, у яких з 23 листопада до сьогодні, 26 листопада, не з'являлося світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Якщо у вашому будинку протягом періоду після атаки РФ з 23 листопада і до сьогодні, 26 листопада, не з'явилося світло, або з 26 листопада світло буде відсутнє більше 5 годин - прохання повідомляти ДТЕК "Київські електромережі" через онлайн канали: чат- бот у Telegram або Viber та нашу сторінку Facebook", - йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Повідомляється, що енергетики всієї країни цілодобово роблять все можливе, щоб якнайшвидше користувачам відновити електропостачання. Після включення світла компанія-оператор просить не включати одночасно всі електроприлади – це може призвести до нової аварії в мікрорайоні або будинку через різке збільшення навантаження.

Раніше ми писали, що в суботу, 26 листопада, світло у Києві включатиметься таким чином, щоб перерва в електропостачанні для кожного клієнта складала не більше 5 годин.

Нагадаємо, що українська енергосистема може вийти на графіки планових відключень світла вже після вихідних.

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ДТЕК Київ Електроенергія
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