Сутички з ТЦК у Львові: у натовпі з 200 людей вирахували того, хто напав на поліцейського
За фактом інциденту, який стався у Львові 8 липня та тривав у ніч на 9 липня, відкрито два кримінальні провадження. Розслідування ведуть Національна поліція та Служба безпеки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора та Нацполіцію.
Як усе відбулося
За даними Офісу Генерального прокурора, 8 липня на проспекті Червоної Калини у Львові близько 200 людей оточили службовий автомобіль військовослужбовців Сихівського ТЦК, які тоді працювали на місці.
Натовп заблокував авто, пошкодив його і врешті перекинув.
Штурхання і агресія щодо військових тривали і вночі, вже 9 липня. На місце приїхали поліцейські, щоб заспокоїти людей. Але частина натовпу почала чинити опір.
Один з учасників накинувся на заступника начальника районного управління поліції у Львові. Поліцейський дістав багато травм, зокрема голови.
За що будуть судити
Слідство відкрило одразу дві кримінальні справи:
- за перешкоджання роботі ЗСУ в особливий період - ч. 1 ст. 114-1 КК України;
- за напад на правоохоронця - ч. 2 ст. 345 КК України.
Процесуально справу супроводжують Франківська окружна прокуратура і Львівська обласна прокуратура.
Того, хто побив поліцейського, слідство вже вирахувало. Найближчим часом йому мають повідомити про підозру.
У поліції Львівщини уточнили, що справу поділили між двома відомствами. Нацполіція розслідує напад на побитого поліцейського - за ст. 345 КК. Всім, що стосується блокування і нападу на військових ТЦК, займається СБУ - це ст. 114-1 КК.
Матеріали, які поліція зібрала на місці, вже передали в СБУ.
Нагадаємо, конфлікт у Львові стався увечері 8 липня на проспекті Червоної Калини у Сихівському районі.
За офіційними даними Львівського ОТЦК та СП, о 21:30 під час заходів з оповіщення співробітники центру спільно з поліцією перевіряли документи чоловіка, який перебував у розшуку з 12 червня 2026 року.
Після встановлення особи його доставили до ТЦК та СП, після чого - на військово-лікарську комісію.
На місце події зібрався натовп. За словами представників ТЦК, на місці перебували дві машини - одну натовп заблокував, а до двох військовослужбовців застосували фізичну силу.
На місці також лунали постріли - обставини встановлюють правоохоронці.