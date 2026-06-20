Зеленський попередив Білорусь про серйозні наслідки через допомогу окупантам

Росія розгорнула в Білорусі чотири ретранслятори для коригування ударів дронами по українських містах. Київ попередив Мінськ про серйозні наслідки.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram-канал.
За словами президента, вздовж українського кордону на території Білорусі встановлено спеціальне обладнання, яке допомагає росіянам коригувати удари безпілотниками.
Розвідці відомо про чотири такі ретранслятори у Гомельській та Брестській областях.
Саме через цю техніку окупанти атакували Житомирську, Рівненську та Волинську області, цілячись в енергетику, залізницю та цивільні об'єкти.
"Білорусь має час, щоб демонтувати це обладнання", - підкреслив глава держави.
Україна також відстежує кожне білоруське підприємство, яке працює на російську армію та постачає компоненти для бронетехніки й ракетних систем.
Ще одним фактором прямого втягування у війну є забезпечення загарбників пальним. За даними Києва, протягом січня - травня постачання бензину з Білорусі в Росію зросло в 13 разів, а дизельного пального - утричі порівняно з минулим роком.
Зеленський додав, що неофіційними каналами фактичне керівництво Білорусі заявляє про позицію проти війни, проте реальні дії країни мають це підтвердити.
Нагадаємо, нещодавно білоруський диктатор Олександр Лукашенко попросив вибачення у Зеленського за свої різкі висловлювання в інтерв'ю телеканалу "Аль-Арабія".
Свої образи на адресу українського президента він пояснив реакцією на нібито погрози Києва завдати ударів по 500 цілях на території Білорусі. При цьому диктатор закликав главу держави "заспокоїтися".
Реагуючи на цей крок Мінська, Володимир Зеленський висунув жорсткий ультиматум Білорусі і дав Лукашенку рівно тиждень, щоб прибрати спецтехніку з прикордонних областей. Президент України підкреслив, що "ніхто не ображається просто на слова", тому від сусідньої країни чекають реальних дій.
Як згодом пояснило джерело РБК-Україна в Силах оборони, Київ вимагає демонтувати російські ретранслятори. Саме це обладнання та білоруські засоби зв'язку окупанти використовують, щоб коригувати удари дронів-камікадзе "Шахед" по території України. Іншої військової техніки чи сил ураження біля кордону наразі немає.