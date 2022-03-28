Зеленский пообщался с украинскими журналистами, создающими телемарафон "Единые новости"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

Глава государства отметил честную и объединенную работу журналистов.

"Сейчас в период войны - страшной, трагической, но для Украины точно победной - вы действительно армия. Большая мощная армия. Я считаю, что вы сегодня - большая надежда, фундамент, один из тех китов, на котором стоит человек в обычном украинском городке, голыми руками останавливающий танки. На таких, как вы, держится сегодня правда, которой нет у россиян", - сказал президент.

Он поддержал предложение журналистов о более активном участии чиновников и народных депутатов в эфире телемарафона с целью более качественной коммуникации инициатив власти.

Зеленский отметил, что украинские власти постоянно ведут диалог с представителями стран - партнеров Украины. Он поблагодарил за то, что журналисты раскрывают миру образ Украины, который до этого был нераскрытым.

"Я хочу, чтобы все то, что делаем мы, все то, что вы делаете, все, что делали люди, наши военные, и все те жертвы были не просто так", -заявил президент.

Он подчеркнул, что Украина обязательно победит в войне.

"Мы точно стали лидерами, субъектами в мире. И находимся не за кулисами. Мне кажется, что это важно. Важно, что Украина для всего мира перестала быть частью Российской Федерации", - подчеркнул Зеленский.