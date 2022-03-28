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Зеленский назвал 5 шагов для остановки дальнейшей агрессии России против Европы

Новина українською →
Понедельник 28 марта 2022 01:01
Зеленский назвал 5 шагов для остановки дальнейшей агрессии России против Европы Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский во время международного благотворительного концерта-марафона в поддержку Украины объяснил, как можно остановить агрессию России и не дать ее войскам продвигаться дальше в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы Украинского государства.

"Мир был безмятежным, а сейчас все только и думают о том, что делать, если Россия пойдет дальше в Европу. Я вижу, что политики боятся. Не так уж много тех, на кого можно положиться - только на силу народов, чтобы мы все вместе могли остановить одного человека, начавшего эту войну. И у нас у всех до сих пор только один выбор:

1. Сохраните Украину в этой войне. Сохраните свободу во всем мире. Именно против свободы Россия сражается в этой войне.

2. Вооружите свободу: самолеты, ПВО, танки, боеприпасы, чтобы остановить зло.

3. Больше санкций против России. Российской нефти, российских банков, российского транспорта. Это защита нашего общего дома.

4. Будьте человечны к переселенцам. Их миллионы. Они такие же, как вы. Они смогут вернуться домой.

5. Спасите гражданских в заблокированных городах. Нужны гуманитарные коридоры. Нужно полное прекращение огня и полный вывод русских войск.

Восстановим Украину после победы как часть европейской семьи", - сказал Зеленский.

Видео: обращение Владимира Зеленского во время международного благотворительного концерта-марафона в поддержку Украины "Save Ukraine - StopWar"

Напомним, ранее президент Зеленский призвал к реформе механизмов ООН для обеспечения безопасности стран.

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