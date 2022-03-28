Зеленський о запрете его интервью в РФ: это было бы смешно, если не было так трагично
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на запрет публикации своего интервью росСМИ. Глава государства назвал такие действия страхами Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.
В очередной раз убедился в том, насколько мы далеки от Российской федерации. Представьте себе - они, там в Москве, переполошились из-за моего интервью российским журналистам, тем, кто может позволить себе говорить правду", - сказал Зеленский.
По его словам, когда российские журналисты готовились опубликовать интервью цензурное ведомство России запретило его выпускать. При этом росСМИ пригрозили последствиями.
"Так и написали: "требуем отказаться от публикации беседы". Это было бы смешно, если не было так трагично. Уничтожили свободу слова в своей стране и намерены разрушить соседнюю страну. Изображают себя глобальным игроком, а сами боятся относительно короткого разговора с несколькими журналистами", - добавил глава государства.
Напомним, 27 марта Зеленский дал интервью журналистам нескольких российских изданий. Роскомнадзор запретил его публикацию. В Офисе президента Украины назвали причины такого поведения Москвы.
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