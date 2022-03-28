Зеленський о запрете его интервью в РФ: это было бы смешно, если не было так трагично

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

В очередной раз убедился в том, насколько мы далеки от Российской федерации. Представьте себе - они, там в Москве, переполошились из-за моего интервью российским журналистам, тем, кто может позволить себе говорить правду", - сказал Зеленский.

По его словам, когда российские журналисты готовились опубликовать интервью цензурное ведомство России запретило его выпускать. При этом росСМИ пригрозили последствиями.

"Так и написали: "требуем отказаться от публикации беседы". Это было бы смешно, если не было так трагично. Уничтожили свободу слова в своей стране и намерены разрушить соседнюю страну. Изображают себя глобальным игроком, а сами боятся относительно короткого разговора с несколькими журналистами", - добавил глава государства.