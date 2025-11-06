Зеленський пообіцяв збільшити фінансування бригад на "першій лінії"

Зеленський зазначив, що за підсумками його візиту на Донеччину та Дніпропетровщину ведеться підготовка Ставки та інших форматів засідань за участі військових.

"Були питання від бригад щодо рішень, які працюють, на жаль, не повністю. Були також і відгуки комбатів щодо постачання зброї, програм підтримки", - сказав він.

Зеленський пообіцяв, що держава збільшить фінансування для корпусів та бригад, які перебувають на першій лінії фронту та найбільше беруть участі у боях на гарячих напрямках.

Також чиновники повинні збільшити можливості військових купляти все, що потрібно їм для ведення бойових дій - зокрема техніку, обладнання та компоненти. Окремо буде вирішуватися питання щодо списання втраченого майна.

"Ми все маємо врегулювати. Говорили детально й про нову контрактну основу служби в нашій армії - все це опрацьовується, і повинні бути чіткі деталі для наших воїнів", - додав президент.