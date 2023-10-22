Зеленський пообіцяв Росії відповідь за удар по терміналу "Нової пошти"

Україна обов'язково відповість на російський терористичний удар по терміналу "Нової пошти" під Харковом.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення голови держави.

"Щодо російського удару по терміналу "Нової пошти" під Харковом... Ми обов'язково відповімо Росії на кожен прояв її терору. І на цей удар також", - наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що терористи нічим не зламають українську волю захищати й захистити свою державу та незалежність.

Удар по терміналу "Нової пошти"

Нагадаємо, окупанти завдали удару по терміналу "Нової пошти" у селі Коротич під Харковом близько 22:15 21 жовтня. Росіяни випустили зенітні ракети С-300.

Внаслідок атаки вороги спалахнула пожежа, термінал майже повністю зруйнований. Також пошкоджено вантажні автомобілі.

За останніми даними, внаслідок атаки шестеро осіб загинули. Як відомо, 17 осіб отримали поранення.

Більше про деталі та наслідки цинічної атаки росіян - у матеріалі РБК-Україна.

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