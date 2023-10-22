Зеленский пообещал России ответ за удар по терминалу "Новой почты"
Украина обязательно ответит на российский террористический удар по терминалу "Новой почты" под Харьковом.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.
"О российском ударе по терминалу "Новой почты" под Харьковом... Мы обязательно ответим России на каждое проявление ее террора. И на этот удар тоже", - подчеркнул президент.
Зеленский подчеркнул, что террористы ничем не сломят украинскую свободу защищать и защитить свое государство и независимость.
Удар по терминалу "Новой почты"
Напомним, оккупанты нанесли удар по терминалу "Новой почты" в селе Коротич под Харьковом около 22:15 21 октября. Россияне выпустили зенитные ракеты С-300
В результате атаки враги вспыхнул пожар, терминал почти полностью разрушен. Также повреждены грузовые автомобили.
По последним данным, в результате атаки шесть человек погибли. Как известно, 17 человек получили ранения.
Больше о деталях и последствиях циничной атаки россиян - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.