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Зеленский пообещал России ответ за удар по терминалу "Новой почты"

Украина, Воскресенье 22 октября 2023 20:17
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Зеленский пообещал России ответ за удар по терминалу "Новой почты" Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина обязательно ответит на российский террористический удар по терминалу "Новой почты" под Харьковом.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"О российском ударе по терминалу "Новой почты" под Харьковом... Мы обязательно ответим России на каждое проявление ее террора. И на этот удар тоже", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что террористы ничем не сломят украинскую свободу защищать и защитить свое государство и независимость.

Удар по терминалу "Новой почты"

Напомним, оккупанты нанесли удар по терминалу "Новой почты" в селе Коротич под Харьковом около 22:15 21 октября. Россияне выпустили зенитные ракеты С-300

В результате атаки враги вспыхнул пожар, терминал почти полностью разрушен. Также повреждены грузовые автомобили.

По последним данным, в результате атаки шесть человек погибли. Как известно, 17 человек получили ранения.

Больше о деталях и последствиях циничной атаки россиян - в материале РБК-Украина.

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