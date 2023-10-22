ua en ru
Нд, 22 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як виглядає термінал "Нової пошти" під Харковом після удару РФ: фото, відео

Харківська область, Неділя 22 жовтня 2023 12:03
UA EN RU
Як виглядає термінал "Нової пошти" під Харковом після удару РФ: фото, відео Фото: окупанти обстріляли термінал "Нової пошти" (facebook.com/Сергій Болвінов)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники 21 жовтня зруйнували термінал "Нової пошти" у селі Коротич під Харковом. У мережі показали, як виглядає термінал після ракетного удару..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника слідчого управління поліції Харківської області Сергія Болвінова в Facebook.

Внаслідок атаки російських окупантів загинули шестеро осіб. За останніми даними, 16 осіб отримали поранення через обстріл. Половина з них у важкому стані. Всі постраждалі - це цивільні, співробітники "Нової пошти".

Фото: окупанти обстріляли термінал "Нової пошти"
(facebook.com/Сергій Болвінов)

Окупанти завдали удару по терміналу "Нової пошти" під Харковом близько 22:15. Як зазначає місцева влада та правоохоронці, росіяни випустили зенітні ракети С-300.

Внаслідок атаки вороги спалахнула пожежа, термінал майже повністю зруйнований. Також пошкоджено вантажні автомобілі.

Більше про деталі та наслідки цинічної атаки росіян - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков Новая почта Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Атаки на Авдіївку збільшили російські втрати на 90%, - британська розвідка
Атаки на Авдіївку збільшили російські втрати на 90%, - британська розвідка
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ