Як виглядає термінал "Нової пошти" під Харковом після удару РФ: фото, відео

Російські загарбники 21 жовтня зруйнували термінал "Нової пошти" у селі Коротич під Харковом. У мережі показали, як виглядає термінал після ракетного удару..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника слідчого управління поліції Харківської області Сергія Болвінова в Facebook.

Внаслідок атаки російських окупантів загинули шестеро осіб. За останніми даними, 16 осіб отримали поранення через обстріл. Половина з них у важкому стані. Всі постраждалі - це цивільні, співробітники "Нової пошти".

Фото: окупанти обстріляли термінал "Нової пошти"

(facebook.com/Сергій Болвінов)

Окупанти завдали удару по терміналу "Нової пошти" під Харковом близько 22:15. Як зазначає місцева влада та правоохоронці, росіяни випустили зенітні ракети С-300.

Внаслідок атаки вороги спалахнула пожежа, термінал майже повністю зруйнований. Також пошкоджено вантажні автомобілі.