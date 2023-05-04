UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський пообіцяв погані новини для росіян: для цього я в Гаазі

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський заявив, що його міжнародні поїздки матимуть результати, які принесуть погані новини для росіян. Зокрема, це стосується і його візиту до Гааги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час прес-конференції.

За словами глави держави, йому дуже непросто покидати країну під час війни й здійснювати візити до міжнародних партнерів України.

"Я не хочу демотивувати цим суспільство у себе в країні, солдатів. Я їду з країни на короткий термін тому, що це потрібно, а не тому, що я хочу. Для того, щоб привезти для росіян деякі погані новини я зараз у Гаазі, вчора був у Фінляндії, недалеко від справедливості", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що вчора президент України Володимир Зеленський перебував у Фінляндії. Він відвідав Гельсінкі на запрошення фінського колеги Саулі Нііністьо.

Додамо, сьогодні ж президент Володимир Зеленський перебуває із візитом у Нідерландах. Глава держави вже зустрівся з членами Сенату та Палати представників. Він також відвідав Міжнародний кримінальний суд (МКС) і виступив із промовою на Всесвітньому форумі для запрошених гостей.

Після цього він зустрівся із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте і прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийГаагаВійна Росії проти України