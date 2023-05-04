Зеленський пообіцяв погані новини для росіян: для цього я в Гаазі

За словами глави держави, йому дуже непросто покидати країну під час війни й здійснювати візити до міжнародних партнерів України.

"Я не хочу демотивувати цим суспільство у себе в країні, солдатів. Я їду з країни на короткий термін тому, що це потрібно, а не тому, що я хочу. Для того, щоб привезти для росіян деякі погані новини я зараз у Гаазі, вчора був у Фінляндії, недалеко від справедливості", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що вчора президент України Володимир Зеленський перебував у Фінляндії. Він відвідав Гельсінкі на запрошення фінського колеги Саулі Нііністьо.

Додамо, сьогодні ж президент Володимир Зеленський перебуває із візитом у Нідерландах. Глава держави вже зустрівся з членами Сенату та Палати представників. Він також відвідав Міжнародний кримінальний суд (МКС) і виступив із промовою на Всесвітньому форумі для запрошених гостей.

Після цього він зустрівся із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте і прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

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