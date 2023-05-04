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Зеленский пообещал плохие новости для россиян: для этого я в Гааге

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский заявил, что его международные поездки будут иметь результаты, которые принесут плохие новости для россиян. В частности, это касается и его визита в Гаагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время пресс-конференции .

По словам главы государства, ему очень непросто покидать страну во время войны и совершать визиты к международным партнерам Украины.

"Я не хочу демотивировать этим общество у себя в стране, солдат. Я уезжаю из страны на короткий срок потому, что это нужно, а не потому, что я хочу. Для того чтобы привезти для россиян некоторые плохие новости я сейчас в Гааге, вчера был в Финляндии, недалеко от справедливости", - заявил Зеленский.

Напомним, что вчера президент Украины Владимир Зеленский находился в Финляндии. Он посетил Хельсинки по приглашению финского коллеги Саули Ниинистьо.

Добавим, сегодня же президент Владимир Зеленский находится с визитом в Нидерландах. Глава государства уже встретился с членами Сената и Палаты представителей. Он также посетил Международный уголовный суд (МКС) и выступил с речью на Всемирном форуме для приглашенных гостей.

После этого он встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

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Владимир ЗеленскийГаагаВойна России против Украины