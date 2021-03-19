Зеленский пообещал поддержку бизнеса в "красной" зоне

"Логично, что о различных формах поддержки, когда вводится локдаун на местах, должны подумать и представители местной власти, и вместе с усилением карантина разработать комплекс мер по поддержке категорий граждан и бизнеса именно своего района, которые пострадает из-за ограничений так называемой "красной" зоны", - заявил Зеленский.

Он добавил, что ожидает от местных властей предложений относительно поддержки бизнеса. По словам президента, соответствующие предложения на следующей неделе могут рассмотреть и утвердить на конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины.

"Дополнительно к предложенным за счет местных бюджетов размеров помощи гражданам и бизнесу, которые пострадали из-за локдауна, центральная власть добавит 100% к ним. Таким образом, сумма поддержки людей и бизнеса увеличится вдвое", - подчеркнул Зеленский.