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Зеленский пообещал поддержку бизнеса в "красной" зоне

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти помогут бизнесу, который находится в регионах "красной" зоны. Местные власти должны предоставить соответствующие предложения до следующей недели.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Логично, что о различных формах поддержки, когда вводится локдаун на местах, должны подумать и представители местной власти, и вместе с усилением карантина разработать комплекс мер по поддержке категорий граждан и бизнеса именно своего района, которые пострадает из-за ограничений так называемой "красной" зоны", - заявил Зеленский.

Он добавил, что ожидает от местных властей предложений относительно поддержки бизнеса. По словам президента, соответствующие предложения на следующей неделе могут рассмотреть и утвердить на конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины.

"Дополнительно к предложенным за счет местных бюджетов размеров помощи гражданам и бизнесу, которые пострадали из-за локдауна, центральная власть добавит 100% к ним. Таким образом, сумма поддержки людей и бизнеса увеличится вдвое", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 18 марта власти Киева приняла решение усилить карантин в городе с 20 марта по 9 апреля включительно. В столице наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации.

Кроме того, Кабинет министров пока не обсуждает конкретную дату введения нового локдауна в Украине. Пока политикой правительства остается введение местных локдаунов.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийбизнесКарантин
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