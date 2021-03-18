ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Возобновление выплат ФОПам карантинных 8 тысяч: в правительстве назвали условия

Новина українською → Киев, Четверг 18 марта 2021 10:57
Возобновление выплат ФОПам карантинных 8 тысяч: в правительстве назвали условия Фото: Игорь Петрашко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Правительство может возобновить все программы помощи предпринимателям, которые действовали в 2020 году, в том числе и выплаты ФОПам по 8 тысяч гривен. Это будет зависеть от карантинных ограничений, которые будут применены в Украине.

Об этом сказал министр экономики Игорь Петрашко во время пресс-конференции на форуме Украина 30, которая транслировалась на Youtube.

"Разумеется, мы будем реагировать. У нас есть наработанные инструменты. Мы будем действовать зависимости от ситуации. Сейчас у нас все же отдельные карантинные зоны", - сказал министр.

Он отметил, что сейчас "Украина работает, большинство областей у нас нормально работает".

"Однако, у нас все программы, которые были наработаны в прошлом году, могут и будут применены в случае, если такие расширения ограничений будут продолжаться", - добавил Петрашко

Как сообщало РБК-Украина, в 2020 году Украине ввели три программы выплат бизнеса, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые определил Кабмин.

По расчетам Минсоцполитики, за одноразовой помощью могли обратиться 712 тысяч человек.

Всего за единовременной материальной помощи в размере 8 тысяч гривен обратились около 480 тысяч ФОПов и наемных работников. За компенсацией можно было обращаться до 31 декабря 20201 года. До нового года выплачено 3,6 млрд грн. Около 455 тысяч человек получили помощь в декабре, остальные - в январе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика ФОП Карантин Локдаун
NEWS
Карантин в Киеве усиливают с 20 марта. Кличко сделал заявление
Карантин в Киеве усиливают с 20 марта. Кличко сделал заявление
DAILY
Пособники агрессора. Как в Украине хотят наказывать за коллаборационизм
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Пособники агрессора. Как в Украине хотят наказывать за коллаборационизм