Зеленський пообіцяв підтримку бізнесу в "червоній" зоні

"Логічно, що про різні форми підтримки, коли вводиться локдаун на місцях, повинні подумати і представники місцевої влади, і разом з посиленням карантину розробити комплекс заходів щодо підтримки категорій громадян і бізнесу саме свого району, які постраждають через обмеження так званої "червоної" зони", - заявив Зеленський.

Він додав, що очікує від місцевої влади пропозицій щодо підтримки бізнесу. За словами президента, відповідні пропозиції наступного тижня можуть розглянути і затвердити на конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України.

"Додатково до запропонованих коштом місцевих бюджетів розмірів допомоги громадянам та бізнесу, які постраждали через локдаун, центральна влада додасть 100% до них. Таким чином, сума підтримки людей і бізнесу збільшиться вдвічі", - підкреслив Зеленський.

За словами президента, отримати допомогу можна буде через портал "Дію", а також закликав Верховну раду бути готовою, щоб підтримати потрібні норми.

Зазначимо, що на сьогодні в "червоній" зоні карантину знаходяться Київ, Івано-Франківська, Житомирська, Чернівецька та Закарпатська області.