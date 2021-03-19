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Зеленський пообіцяв підтримку бізнесу в "червоній" зоні

Автор: Лера Полищук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада допоможе бізнесу, який знаходиться в регіонах "червоної" зони. Місцеві влади повинні надати відповідні пропозиції до наступного тижня.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Логічно, що про різні форми підтримки, коли вводиться локдаун на місцях, повинні подумати і представники місцевої влади, і разом з посиленням карантину розробити комплекс заходів щодо підтримки категорій громадян і бізнесу саме свого району, які постраждають через обмеження так званої "червоної" зони", - заявив Зеленський.

Він додав, що очікує від місцевої влади пропозицій щодо підтримки бізнесу. За словами президента, відповідні пропозиції наступного тижня можуть розглянути і затвердити на конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України.

"Додатково до запропонованих коштом місцевих бюджетів розмірів допомоги громадянам та бізнесу, які постраждали через локдаун, центральна влада додасть 100% до них. Таким чином, сума підтримки людей і бізнесу збільшиться вдвічі", - підкреслив Зеленський.

За словами президента, отримати допомогу можна буде через портал "Дію", а також закликав Верховну раду бути готовою, щоб підтримати потрібні норми.

Зазначимо, що на сьогодні в "червоній" зоні карантину знаходяться Київ, Івано-Франківська, Житомирська, Чернівецька та Закарпатська області.

Нагадаємо, сьогодні в Києві і ряді міст підприємці протестували проти введення жорсткого карантину.

Крім того, Кабінет міністрів може відновити всі програми допомоги підприємцям, які діяли у 2020 році, в тому числі і виплати ФОПам по 8 тисяч гривень.

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Новини України Володимир ЗеленськийбизнесКарантин
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