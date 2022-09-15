Зеленский пообещал ответить оккупантам за ракетные удары по Кривому Рогу

Удары по Кривому Рогу не помогут морально-психологическому состоянию российских военных после разгрома под Харьковом. Оккупантов ждет ответ за террористические действия.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении .

Он отметил, что военные РФ поняли, что их командование бездарное.

"Это еще одна причина, почему Россия проиграет. Проигрывает не только эту войну, а саму историю. Историю пишут люди, нелюди - никогда. Негодяи, бежавшие с поля боя, которые пытаются навредить откуда-то там издалека… Террористами вы останетесь, которых будут стыдиться их собственные внуки", - заявил Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто присоединился к ликвидации последствий ударов.

"Ответим террористам на каждую их подлость, на каждую ракеты, на каждый снаряд. Мы это можем", - сказал президент.

Как сообщалось, в среду, 14 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Обстрел велся с использованием ракет Х-101 с самолета Ту-95МС.

Также мы писали, что в результате ракетного удара по Кривому Рогу Днепропетровской области днем 14 сентября в городе возникли проблемы с водоснабжением из-за повреждения дамбы.

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