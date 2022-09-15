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Зеленський пообіцяв відповісти окупантам за ракетні удари по Кривому Рогу

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Київ, Четвер 15 вересня 2022 02:16
Зеленський пообіцяв відповісти окупантам за ракетні удари по Кривому Рогу Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Удари по Кривому Рогу не допоможуть морально-психологічному стану російських військових після розгрому під Харковом. Окупантів чекає відповідь за терористичні дії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Він зазначив, що військові РФ зрозуміли, що їхнє командування бездарне.

"Це ще одна причина, чому Росія програє. Програє не тільки цю війну, а саму історію. Історію пишуть люди, нелюди - ніколи. Негідники, які втекли з поля бою, які намагаються нашкодити звідкись там здалеку... Терористами ви залишитеся, яких будуть соромитися їхні власні онуки", - заявив Зеленський.

Він подякував усім, хто долучився до ліквідації наслідків ударів.

"Відповімо терористам на кожну їхню підлість, на кожну ракети, на кожен снаряд. Ми це можемо", - сказав президент.

Як повідомлялося, в середу, 14 вересня, російські війська завдали ракетний удар по Кривому Рогу. Обстріл вівся з використанням ракет Х-101 з літака Ту-95МС.

Також ми писали, що в результаті ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області вдень 14 вересня у місті виникли проблеми з водопостачанням через пошкодження дамби.

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